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撤銷SRF廠進駐 張善政：追求程序正義

2024/8/18 14:47（8/18 18:31 更新）
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圖為可寧衛能源公司興建中的廠房。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年6月10日
圖為可寧衛能源公司興建中的廠房。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年6月10日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，對於外界解讀槓上中央，桃園市長張善政今天說，這不是市府在槓中央或不槓中央，市府追求的是程序正義。

SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區爭議持續，桃園市政府今年3月宣布，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠（台灣立方、可寧衛、立疆）專案入園程序已不完備，廢止進駐桃園科技工業園區，但可寧衛能源公司對此提出訴願，經濟部6月撤銷市府處分。

數百名桃園民眾8月7日北上總統府陳情，之後到經濟部撒冥紙抗議SRF廠進駐，桃園市府8月8日發函，撤銷這3家廠商入園許可。

張善政今天前往基隆市成功市場，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑時受訪表示，當初通過的過程非常曲折，其中有許多程序不正義，市府撤銷入園許可，就是希望用該有的程序再走一遍。

張善政說，「過去這個我們覺得被扭曲的這些程序，我們希望把它廢止掉，就是這個意思」。（編輯：張銘坤）1130818

桃園市長張善政（前中）18日到基隆市出席活動，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑（前右），被問到桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，張善政表示，市府追求的是程序正義。中央社記者王朝鈺攝 113年8月18日
桃園市長張善政（前中）18日到基隆市出席活動，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑（前右），被問到桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，張善政表示，市府追求的是程序正義。中央社記者王朝鈺攝 113年8月18日
圖為廢棄物製成固體再生燃料樣本。（中央社檔案照片）
圖為廢棄物製成固體再生燃料樣本。（中央社檔案照片）
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