基隆東岸商場爭議 謝國樑：市府願與NET洽談合作

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市東岸商場經營權易主，市府和主富服裝公司（NET）都主張擁有建物產權，市長謝國樑今天說，已請副市長邱佩琳和立法委員林沛祥近期拜訪NET，洽談是否有合作空間。

基隆市政府上午在市府禮堂舉行新春團拜，謝國樑接受媒體聯訪說，NET過去在基隆努力一段時間，也做出好成績，這點不可否認，雙方雖在法律定義和見解略有不同，但可異中求同，市府希望以「和」作為開春後的訴求，主動釋出善意與NET洽談合作空間，一起努力做更多事回饋市民的支持。

此外，謝國樑說，今年有很多工作需要多溝通才能順利完成，市府要在國門廣場興建摩天輪，吸引國際觀光人潮，摩天輪是很多國際海港城市的標準配備，市府會努力完成，也會多與市民和社團溝通，摩天輪為基隆市帶來的助益。

基隆市議會議長童子瑋上午在議會新春團拜表示，市府近一年來提出許多構想，激起市民廣泛討論，許多政策亟待公開、透明向市民報告，有賴接下來在議會議程中，議會與市府合作為市民解惑。（編輯：張銘坤）1130215