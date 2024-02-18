東岸商場爭議 NET出示謄本指基市府沒有產權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運業者NET刊登廣告，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。

大日公司取得東岸停車場營運權後，隨即與主富服裝公司（NET）簽訂近10年租賃契約，將1樓和2樓交由NET營運，NET斥資增建至4樓，但大日公司未獲得續約。

市府經評選後，2月1日起由微風集團進駐，基隆市政府和NET各執一詞，都主張擁有建物產權，NET日前指控市府「夜襲」強行接管商場，提告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

NET昨天在報紙刊登廣告，要求謝國樑應為「強盜行為」道歉，NET委任律師並在記者會出示東岸商場地籍謄本表示，市府縱使主張擁有建物所有權，但市府並未登記，也無法完成登記，在無法完成登記情況下，正當程序就是透過法院確認，判決確定後再向地政單位登記。

NET委任律師陳義文表示，市府至今未能向社會大眾說明，何以未憑法令、法院裁判、執行名義的任何合法依據，僅以市府的行政高權指揮、調動數10名警察。

陳義文指出，基隆市府2月1日凌晨發動破門前，監察院及基隆地方法院早在1月26日已函請市府針對營運權等爭議限期提出說明。市府選擇在凌晨突襲，逕行以行政權破壞權力分立，市府踰越合法程序所為的執行，是對國家法治的公然踐踏。

謝國樑表示，市府願意釋出善意，副市長邱佩琳已和對方連繫上，商談是否有和解空間。（編輯：張銘坤）1130218