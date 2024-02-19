林右昌：謝國樑基隆東岸商場招商黑箱 賤價委商

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部長林右昌今天說，基隆市長謝國樑在東岸商場招商過程黑箱、手段粗暴；產權登記根本不是問題，質疑謝國樑為何賤價委商，把基隆金雞母權利金大幅縮水。

基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）刊登廣告，要求謝國樑應為「強盜行為」道歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。

謝國樑今天在立法院國民黨團舉行記者會表示，東岸商場屬基隆市民資產，產權登記將在3月初完成；前市長林右昌任內允許NET增建完成後，就應登記產權卻未登記，呼籲林右昌出面說清楚，為何刻意不登記產權，是否要把東岸商場送給NET。

林右昌上午受訪時表示，謝國樑在東岸商場招商過程黑箱、手段粗暴，把所有基隆市政府的公開資訊下架、關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會反彈；謝國樑是現任市長，所言所行、做得不好，丟的是所有基隆人的臉，希望能妥善處理問題，所以一直不願公開戳破謝國樑似是而非的言論。

林右昌指出，謝國樑的記者會內容是自打嘴巴，且謝國樑說3月初就可以完成產權登記；林右昌表示爭議點是去年謝市府如果決定不跟現任廠商續約，去年至少有半年以上時間來處理產權登記，為什麼那時候不處理，要爭議發生才處理。

林右昌說，當然也不會有謝國樑所指「50年損失25億租金」問題，在他的任內更不會有這個問題，如果謝國樑打電話問他，就會說明為何當初訂下「5年3年加2年」的優先續約規劃，「而不是像他這樣胡搞亂搞，一搞20年加10年」。

林右昌表示，當初他所訂的制度，是要保留讓每一任市長都有跟廠商評鑑、重新決定是否續約；當時續約沒問題，在那時候根本沒有產權登記的過程。今天發生爭議，是因為去年謝市府給廠商評鑑為「優良」，依照原本合約精神，原廠商可以優先續約。

林右昌表示，但謝市府拖到今年重新招標，卻推翻去年給人家的優良評鑑，招商前還更動招商相關內容、條件，最後才引發爭議。他任內的固定權利金，每年至少新台幣5050萬元，變動權利金部分，超額利潤市府是可以抽一半。

林右昌說，但據媒體報導，現在固定權利金縮水1500萬元，且基隆東岸經過7年、8年的經營變成金雞母，固定權利金應該要往上加，市場估計至少要7000萬、8000萬以上才對，為何賤價委商，還把簽約時間搞成20年加10年。

基隆東岸商場易主發生產權爭議，對此，前基隆市長、現任內政部長林右昌（圖）19日上午在內政部接受媒體聯訪說明。中央社記者吳家昇攝 113年2月19日

林右昌指出，新的招商條件比以前縮水，微風這麼少的投資金額，為什麼要給到20年契約期限、10年優先締約權；微風如果投資100億元那沒話講，需要20年、30年回收期，但只投資1.5億元，這是大家質疑的地方。

媒體詢問，謝國樑指假如產權如NET所主張是屬於NET，基隆市府一年將損失5000萬元租金。林右昌說，「這是鬼扯」，且下個月就能完成產權登記，是沒問題的，如果去年謝市府已經決定不續約，為什麼不早點啟動產權登記、早點告知廠商不續約要重新招商，不就這些問題通通沒有。（編輯：蘇志宗）1130219