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東岸商場爭議 謝國樑：不會讓市府資產落入民間企業

2024/2/21 12:28（2/21 13:03 更新）
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基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（左）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會說明。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（左）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會說明。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑今天說，NET租約期滿卻不搬遷已不是首例，2011年也曾霸占台北市政府財產，拖了5年才願搬離；此案的攻擊都有政治、選舉目的，但不要低估他捍衛市民的決心，不會將25億元的市府資產落入民間企業。

基隆市東岸商場產權引起爭議，主富服裝公司（NET）指控市府「夜襲」強行接管商場，提告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，基隆地檢署已分「他字案」，將謝國樑4人列為被告偵辦。

謝國樑今天在國民黨記者會表示，2022年參選基隆市長時，他也是在中央黨部開記者會，針對民進黨的「洗錢案」指控進行說明，現在的情況就如同當年，規模與節奏令人熟悉。

謝國樑說，現在會有東岸商場產權爭議，都是因為前市長林右昌故意不登記產權在基隆市府名下；建築師公會曾跟他討論，一般慣例都是建、使照取得後，一個月內就要完成產權登記，這才是常態。

謝國樑指出，「NET主張價值25億元的市府產權是他們的，這是林右昌沒有登記才造成的爭議，反而說我在拉K，我看起來有像嗎」；準副總統蕭美琴支持NET是好事，他也很支持本土品牌，但這跟把25億元市民財產讓給本土品牌是兩回事。

國民黨副發言人呂謦煒說，NET在租約到期後不搬遷早有前例，過去就遭爆占據西門町北市府地，租約到期卻拒搬；至於林右昌說東岸商場新得標的微風廣場權利金僅1500萬元，但其實基本權利金加上變動權利金、土地租金、媒體通路回饋等共6675萬元，林右昌故意只拿片面數據做對比。

律師簡榮宗指出，基隆市府過去跟大日開發公司的合約截止日是2020年12月31日，期滿就要將所有權轉移回市府，但林右昌沒有去登記資產。NET說不應直接「剪鎖」進入商場，要透過法院強制執行方式，但跟市府簽約的是大日開發公司，NET就像是路人甲占用了房東土地。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130221

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