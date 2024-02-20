接管基隆東岸商場遭NET控強盜 謝國樑列他字案被告

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市東岸商場產權引起爭議，NET指控市府「夜襲」強行接管商場，提告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，基隆地檢署已分「他字案」，將謝國樑4人列為被告偵辦。

基隆地檢署今天表示，已依程序受理、分案，並依法調查釐清整起案件是否涉及刑事責任。

主富服裝公司（NET）主張東岸商場2樓至4樓為NET獨資興建，擁有2樓至4樓產權。NET委任律師2日上午前往基隆地檢署提告，認為謝國樑、基隆市政府交通處長王圳宏、基隆市政府交通處停車管理科長張以正、基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，涉犯毀損、侵入他人建物、強制和強盜罪嫌。

NET委任律師蔡靜娟受訪表示，市府1日凌晨針對東岸商場「夜襲」，由王圳宏、張以正和林詔徹率領10多名警員，和10多名未表明身分穿著黑衣的人士到東岸商場就NET營運的商場部分，在各出入口以機具切開門鎖強行進入，因為警力優勢，使得NET無法阻擋。

蔡靜娟說，正常程序應透過訴訟，待法院判決確定後聲請強制執行，市府「夜襲」過程中NET委任律師陳義文詢問在場人員身分及法律依據，現場人員一律沉默不回應，也沒有出示任何執行命令。

NET並於2月17日在報紙頭版刊登廣告，指謝國樑應該為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉。謝國樑表示，願釋出善意，副市長邱佩琳已和業者連繫上，看有沒有和解空間。（編輯：李錫璋）1130220