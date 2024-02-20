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基隆東岸商場爭議 議員質疑變動權利金能保底收入

2024/2/20 15:32
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）外界指基隆東岸商場租金每年僅1500萬元，市長謝國樑說，包含變動權利金2200萬元，4項總額6775萬元。民進黨議員說，年營業額要達12億元，市府才可收到2200萬元，質疑能保底收入嗎。

謝國樑今天上午在市府舉行記者會表示，前基隆市長、內政部長林右昌指他以每年新台幣1500萬元將東岸商場租給微風，原本每年可以收5050萬元，固定權利金是1500萬元沒錯，第2項收入來源是變動權利金，預估商場年營業額12億元基礎上，市府可收取2200萬元。

謝國樑說，第3項收入是土地租金1155萬元，第4項是媒體通路回饋等同市價的1920萬元，上述4項收入總額6775萬元。也許大家對通路媒體回饋金的計算方法有些不同，但前3項加起來也有近5000萬元（4855萬元）現金收入。

謝國樑說，他要向民進黨政策會執行長王義川喊話，因為王義川昨天在政論節目提到租金只有1500萬元，「假如真的我只有給廠商1500萬元1年租金的話，我今天寫好遺書，我明天就去切腹」，假如王義川傳達的並非事實，王義川是否願意前來基隆向他道歉，再一起去吃滷肉飯。

謝國樑指出，為什麼會有這些不實輿論紛飛，必須歸咎於「中央廚房」，中央廚房就是林右昌家族，林右昌和其胞妹給基隆市貼上「賤價委商」如此不堪的標籤，這絕對是對基隆市最大的抹黑。

對於網路和民進黨傳出罷免聲浪，謝國樑說，他認為民進黨已經開始在布局2026年選舉，有任何的政治動作，他都不會感到意外。

此外，東岸商場1日起由微風集團接手，市府與微風簽訂20年加上10年優先續約引起爭議，謝國樑昨天晚間在臉書直播，指民進黨基隆市議會黨團主導通過修改自治條例，將促參案經營年限放寬至30年，批評民進黨「拿你們修的東西來砍我」，民進黨團無恥、丟臉。

民進黨基隆市議會黨團上午舉行記者會，要求謝國樑公開向基隆市議會及民進黨團道歉，市議員鄭文婷並質疑，林右昌擔任市長時期，東岸商場無論盈虧與否，市府保底收取固定權利金5050萬元，而謝國樑只收1500萬元。

鄭文婷說，雖有2200萬元變動權利金，但東岸商場年營業額要達12億元，市府才可收到2200萬元，也就是商場平均每月營業額要達1億元，市府才拿得到2200萬元，這是保底嗎，謝國樑能確保年底一定可以拿到2200萬元嗎。（編輯：李錫璋）1130220

#王義川
#林右昌
#基隆市
#謝國樑
基隆東岸商場爭議
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