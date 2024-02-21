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基隆東岸商場爭議
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基隆東岸商場爭議1/21
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NET爭議謝國樑追究林右昌 綠營議員：有證據就告

2024/2/21 16:18
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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆東岸商場產權引爭議，市長謝國樑今天說，都是因前市長林右昌故意不登記產權在市府名下才引發。民進黨籍市議員鄭文婷說，請謝國樑舉證直接告林右昌，不要到處亂咬人。

謝國樑今天在國民黨中央黨部記者會表示，此事會發生產權爭議，都是因為林右昌當時故意不登記產權在基隆市政府名下。建築師公會曾跟他討論，一般慣例都是建、使照取得後，1個月內就要完成產權登記，這才是常態。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚說，前幾天謝國樑針對東岸商場爭議，到立法院開記者會，今天又到國民黨中央黨部繼續開記者會，謝國樑到底是國民黨市長還是基隆人的市長，根本混淆基隆市民。

張顥瀚指出，謝國樑上任後，基隆哪裡有「大秘寶」就去挖，但過1年了，什麼樣的事都沒有發生；過去也因謝國樑的一意孤行，基隆市重大建設因此停擺。謝國樑自己捅出來的婁子，謝國樑要自己收拾。

鄭文婷說，請謝國樑把證據攤出來，直接到法院告林右昌，訴諸法律，不要到處亂咬人、喊話，這才是市長的規格。（編輯：李錫璋）1130221

基隆東岸商場爭議
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