謝國樑要林右昌為質疑吸毒道歉 遭反諷劃錯重點

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（中央社記者沈如峰、陳俊華基隆23日電）基隆東岸商場易主發生產權爭議。市長謝國樑今天澄清他絕對沒有吸毒，要求質疑他吸毒的前市長、內政部長林右昌道歉。林右昌機要秘書游本明說，林右昌是轉述民眾看到直播後反應，謝國樑劃錯重點了。

曾為基隆市政府發言人的內政部長林右昌機要秘書游本明今天表示，看完早上謝國樑的發言，覺得實在蠻荒謬的，「原來謝市長今天的重大宣布，就是他要去驗尿」。

游本明說，還原當天內政林右昌在立法院受訪的說法是回應，「有民眾看到，都覺得說謝國樑市長是不是瘋了，是喝醉酒了？還是吃藥拉K？」，林右昌是在轉述民眾看到直播後的反應而已，謝國樑劃錯重點了，不要連人家說的話都聽不清楚。

謝國樑今天上午在市府召開記者會表示，林右昌指控他吸毒，現在社群網路或綠媒側翼都在說此事並延燒，他無法忍受，也造成他的家人無法入眠；他要向林右昌提出嚴正抗議，他也絕對沒有吸毒。他為了個人、家庭與基隆市政府一定要對外澄清，基隆市長絕對不是吸毒犯。

謝國樑指出，若他有吸毒請林右昌說清楚，不要抹黑；若無，請林右昌在24小時內道歉；若林右昌無法回答，他會考慮去醫院自清，之後控告林右昌。（編輯：林恕暉）1130223