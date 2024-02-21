遭指獨厚特定律師 謝國樑：請專家捍衛市民財產

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）民進黨基隆市議員今天指出，市政府評選駐點法律團隊時，量身獨厚市長謝國樑競選時的發言人、也是這次東岸商場產權爭議案的委任律師簡榮宗。

謝國樑回應，若不請法律專家維護市府產權，市府就要損失新台幣25億元資產，這是絕對必要，他要捍衛市民財產。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷、張顥瀚今天開記者會指稱，市府昨天通過「113年基隆市政府駐點法律團隊委託技術服務業」標案的評選。這個標案是在年前最後一個工作日2月7日公告，年後2月17日截止收件，市府利用春節連假，根本無人會留意招標公告的期間來掩人耳目，然後在2月19日週一上午開標；實際上這個標案只有3天公告期，讓一般律師事務所無從得知有此標案；律師公會更無法廣為通知會員，遑論參與競標。

鄭文婷與張顥瀚說，經查這個標案只有瀛睿律師事務所投標，瀛睿律師事務所就是簡榮宗開設的事務所；值得爭議的是，標案履約期間只有10個月，每週駐點4天，一天8小時，報酬卻高達新台幣320萬元，等於1個月市府要花32萬元支付駐點律師的報酬。

張顥瀚批評，簡榮宗除了是謝國樑競選市長時的發言人，也是這次東岸商場產權爭議案謝國樑所委任的律師，簡榮宗如今也拿到昨天通過的標案，這根本就是市庫通內庫。（編輯：李錫璋）1130221