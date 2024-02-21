更多編輯台推薦新聞：
美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底
國際

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
基隆東岸商場爭議
新聞專題
基隆東岸商場爭議1/22
首頁 / 地方

遭指獨厚特定律師 謝國樑：請專家捍衛市民財產

2024/2/21 17:38（2/21 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（圖）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（圖）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆21日電）民進黨基隆市議員今天指出，市政府評選駐點法律團隊時，量身獨厚市長謝國樑競選時的發言人、也是這次東岸商場產權爭議案的委任律師簡榮宗。

謝國樑回應，若不請法律專家維護市府產權，市府就要損失新台幣25億元資產，這是絕對必要，他要捍衛市民財產。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷、張顥瀚今天開記者會指稱，市府昨天通過「113年基隆市政府駐點法律團隊委託技術服務業」標案的評選。這個標案是在年前最後一個工作日2月7日公告，年後2月17日截止收件，市府利用春節連假，根本無人會留意招標公告的期間來掩人耳目，然後在2月19日週一上午開標；實際上這個標案只有3天公告期，讓一般律師事務所無從得知有此標案；律師公會更無法廣為通知會員，遑論參與競標。

鄭文婷與張顥瀚說，經查這個標案只有瀛睿律師事務所投標，瀛睿律師事務所就是簡榮宗開設的事務所；值得爭議的是，標案履約期間只有10個月，每週駐點4天，一天8小時，報酬卻高達新台幣320萬元，等於1個月市府要花32萬元支付駐點律師的報酬。

張顥瀚批評，簡榮宗除了是謝國樑競選市長時的發言人，也是這次東岸商場產權爭議案謝國樑所委任的律師，簡榮宗如今也拿到昨天通過的標案，這根本就是市庫通內庫。（編輯：李錫璋）1130221

#鄭文婷
#簡榮宗
#基隆市
#張顥瀚
#謝國樑
延伸閱讀
圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比接管基隆東岸商場遭NET控強盜 謝國樑列他字案被告林右昌：謝國樑基隆東岸商場招商黑箱 賤價委商基隆東岸商場爭議 NET出示地籍謄本指市府沒有產權NET爭議 基市府前發言人：謝國樑閃避社會大眾疑問NET爭議謝國樑追究林右昌 綠營議員：有證據就告
基隆東岸商場爭議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NET爭議謝國樑追究林右昌 綠營議員：有證據就告
172.30.142.52