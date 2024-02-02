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NET控基隆市府夜襲切鎖接管東岸商場 告市長謝國樑強盜

2024/2/2 15:01（2/2 16:12 更新）
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圖為東岸商場外觀。中央社記者王朝鈺攝 113年1月31日
圖為東岸商場外觀。中央社記者王朝鈺攝 113年1月31日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市東岸商場先前實際營運業者主富服裝公司（NET）主張擁有建物產權，NET委任律師指控市府「夜襲」，以機具切開門鎖強行接管，今天提告市長謝國樑涉犯強盜等罪嫌。發稿時市府尚無回應。

NET委任律師蔡靜娟、鍾慶禹和陳義文上午前往基隆地檢署提告，認為基隆市長謝國樑、基隆市政府交通處長王圳宏、基隆市政府交通處停車管理科長張以正、基隆市警察局第一分局分局長林詔徹，涉犯毀損、侵入他人建物、強制和強盜罪嫌。

蔡靜娟受訪表示，市府昨天凌晨針對東岸商場「夜襲」，由王圳宏、張以正和林詔徹率領10多名警員，和10多名未表明身分穿著黑衣的人士到東岸商場就NET營運的商場部分，在各出入口以機具切開門鎖強行進入，因為警力優勢，使得NET無法阻擋。

蔡靜娟說，正常程序應透過訴訟，待法院判決確定後聲請強制執行，市府「夜襲」過程中陳義文詢問在場人員身分及法律依據，現場人員一律沉默不回應，也沒有出示任何執行命令。

陳義文表示，市府1月31日下午原先只針對停車場部分點交，NET考量公益並未阻擋，市府卻在昨天凌晨動用警力，究竟是哪種重大犯罪，讓市府在可能有行政疏失風險下，協助微風集團接管東岸商場，「市長到底是基隆人的市長，還是微風的市長？」

陳義文說，東岸商場公共和逃生區域的全部門鎖及鐵捲門控制器已被更換，相關保全、辦公室設備等已在微風集團控制下，光是機具和辦公資產NET已損失超過新台幣1000萬元。（編輯：唐聲揚）1130202

主富服裝公司（NET）2日委任律師蔡靜娟（左）、鍾慶禹（右）赴基隆地檢署，按鈴控告基隆市政府「夜襲」以機具切開東岸商場門鎖強行接管，提告基隆市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。中央社記者王朝鈺攝 113年2月2日
主富服裝公司（NET）2日委任律師蔡靜娟（左）、鍾慶禹（右）赴基隆地檢署，按鈴控告基隆市政府「夜襲」以機具切開東岸商場門鎖強行接管，提告基隆市長謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。中央社記者王朝鈺攝 113年2月2日
針對基隆市東岸商場營運業者NET刊登廣告，認為市府招商作業涉及違法，市長謝國樑（右）22日表示，市府從頭到尾簽約對象都是大日開發公司，從未與經營服飾品牌NET的主富服裝公司有合約關係。中央社記者王朝鈺攝 113年1月22日
針對基隆市東岸商場營運業者NET刊登廣告，認為市府招商作業涉及違法，市長謝國樑（右）22日表示，市府從頭到尾簽約對象都是大日開發公司，從未與經營服飾品牌NET的主富服裝公司有合約關係。中央社記者王朝鈺攝 113年1月22日
#謝國樑
#陳義文
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