謝國樑稱東岸商場完成點交 NET指市府違法已提告

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市長謝國樑指出，東岸商場產權為市府所有，昨天完成點交。商場實際營運業者主富服裝公司（NET）委任律師陳義文表示，市府違法接管，已向基隆地檢署提告，追究刑事責任。

謝國樑今天出席國民黨基隆市議會黨團舉辦記者會時表示，東岸商場昨天已完成點交，過程中NET出席人員有表達不同意見，但過程尚稱平和，民眾未來購物、停車等不會受到影響；至於相關爭議，市府希望透過法院裁判。

他指出，基隆市府經過評選，選出微風集團於今天接手東岸商場，為維護合約精神，堅持要在昨天如期完成點交，基隆市未來還有威海營區、碧砂漁港等招商案，如果市府這次無法維護信譽，未來如何取信於更多合作業者。

基隆市府委任律師簡榮宗表示，當初東岸商場增建2樓至4樓的金額是新台幣4000餘萬元，並不是NET主張的近3億元，且依照市府簽約廠商大日公司委任律師於開庭時主張興建商場大日也有共同出資，所以NET主張增建是獨立全額出資因而擁有商場所有權並不正確。

簡榮宗指出，就算NET有出資增建，但蓋在基隆市政府擁有地上1樓及地下1樓至4樓的產權上，舉例「房客租了你的房子，房客在頂樓加蓋，還要透過你們家才能夠出入，房客有天跟你說房子是他的」，無論在日常生活或法律上，大家都無法理解。

陳義文透過聲明稿表示，市府指稱商場部分大日公司也有出資，這點絕對不實，NET有所有營造契約及支出單據，大日公司僅支出地下停車場設備。

他指出，基隆市府委任律師指稱NET出資依照建管單位資料看來只有4000餘萬元，難以想像市府專業律師竟對於法定造價及實際造價完全無法區分，甚至企圖混淆視聽。（編輯：戴光育）1130201