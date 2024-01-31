美學者黎安友預期北京加強施壓 籲台灣分散經濟風險

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國學者黎安友預期，台灣總統當選人賴清德執政後不會挑釁中國，但北京仍會在軍事、經濟等層面加強施壓。由於台灣對中國貿易依存度仍高，他呼籲台灣盡可能分散經濟風險。

紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）長期觀察美中台關係，30日晚間出席駐紐約辦事處「台灣2024年總統暨立法委員選舉」研討會前接受中央社採訪，分享對台海風險、賴清德執政前景、前美國總統川普可能重返白宮的看法。

黎安友評估，中方將在軍事、經濟、外交層面加強對賴清德施壓，不會發動戰爭，因為他「不認為（中共總書記）習近平準備好發動軍事攻擊」。

中國近年頻繁出動艦機侵擾台灣周邊海空域，30日片面宣布取消M503航路自北向南飛行偏置，台灣方面懷疑具有軍事企圖。台灣大選前，北京宣布研擬擴大中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單關稅減讓項目。選後，南太平洋島國諾魯宣布與中華民國斷交，外交承認從台北轉向北京。

黎安友坦言，台灣很難因應這些施壓手段。他建議台灣加強防衛、嚇阻準備之餘，著眼自身經濟對中國依賴甚深，延續總統蔡英文分散經濟風險的政策，並與美國和亞洲其他盟友維持良好關係。

財政部9日公布，去年台灣對中國大陸與香港出口衰退18.1%，創有統計以來最深跌幅；占總出口比重降至35.2%，為21年來最低點。

賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」，但他在競選期間多次淡化如此形象，並於13日勝選感言中承諾依中華民國憲政體制維持現狀，在對等、尊嚴前提下與中國展開交流合作。

黎安友說，賴清德也許已理解、或被說服蔡總統維持現狀的政策最符合國家利益，因此，他認為賴清德不會做出挑釁北京的事。

他表示：「假如他失去『自律』，做出挑釁北京的事，北京將做出回應，因為我認為他們必須如此。這要視他到底做什麼、他們會怎麼回應而定，無論如何，都會導致局勢惡化。」

台灣大選塵埃落定後，美中台關係面臨的另一大變數是11月美國總統大選，現任總統拜登可能和前總統川普繼2020年後再度對決。分析家預期，拜登如連任，將延續聯合區域盟邦制衡中國的路線；川普如重返白宮，「美國優先」外交政策可能捲土重來，進而影響台灣。

黎安友認為川普難以預測，對台灣有2種可能的極端做法，不會走中間溫和路線。

他說，川普可能想展現自己很強悍，以若干形式承認台灣獨立，例如與台灣締結共同防禦條約，這將迫使習近平動武，引爆台海危機。但川普也可能認定，他想跟習近平當朋友、習近平也是個強人、美中應該相處融洽，那對台灣也不是好事。

黎安友在研討會進一步剖析，川普身邊圍繞極度反中的人士，依照反中邏輯，川普可能拿台灣挑釁中國，迫使習近平回應。「華府有些人認為，如果我們對習近平展現決心，他會退讓，這是完全不可能的」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）在同場活動說，比起拜登，北京更怕行事捉摸不定的川普，擔心川普可能使出拜登不會用的手段，中方回應也要跟著調整，「無論你喜歡與否，這都產生一定的嚇阻作用」。（編輯：高照芬）1130131