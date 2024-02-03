駐加拿大代表曾厚仁：持續性是未來台加關係主軸

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（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）駐加拿大代表曾厚仁今天在多倫多接受中央社專訪，談及台灣大選對台加關係影響時表示，副總統賴清德當選下屆總統，代表「持續性」是未來台、加及國際關係主軸。

曾厚仁受訪談上任一年半的工作成果與展望表示，去年12月台加完成簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），是過去這一年多來的最大成果，代表加拿大非常肯定台灣投資環境和國際貿易行為。

他說，台加關係的下個目標是爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。加拿大是今年CPTPP輪值主席國，希望加拿大本著對台灣經貿力量的「正確認識」，讓台加關係在CPTPP方面出現新進展。

談到上個月舉行的台灣大選，曾厚仁表示，今年全球有40多個國家舉行大選，台灣打頭陣，不論進行方式或結果，都備受注目。

他說，這次台灣選舉在很多惡意的認知作戰與假訊息傳播環境下進行。儘管不乏想破壞選舉或影響選民意向的情況，但在激烈競爭後，選舉平和結束，隔天一切恢復平靜。這對全世界民主國家來講，都是一次有啟發的大選，也證明台灣民主十分成熟健康。

至於這次大選對台加關係未來的影響，曾厚仁表示，賴清德當選，意味在對外及其他政策上，會與總統蔡英文8年來的政策維持一致。在國際關係上，「持續性」是未來主軸，這也包括台加關係在內，相信加拿大友人有同樣的感受。

針對FIPA簽署後的具體影響，曾厚仁指出，協議剛剛生效，現在談有何具體改變還太早，但已有很多台商企業代表與代表處聯繫互動，想知道這對他們在加拿大投資等業務有何正面影響。

曾厚仁說，加台簽署FIPA依據最新國際標準，台灣是第一個依加拿大2021年擬定的最新版本簽署FIPA的國家。協議內容符合現今潮流，也是最高標準，包括勞工權益、新貿易型態、勞資糾紛機制等等，業者都將有所依循。

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去年台加關係的另一椿喜事，是台灣新增駐蒙特婁辦事處。曾厚仁指出，由於國際民航組織（ICAO）總部就在蒙特婁，蒙特婁駐處基於地利之便，未來在台灣參與國際組織方面將扮演重要角色。

他表示，蒙特婁是軟體企業興盛城市，軟體人才與產業相當重要，在當地設置駐處後，針對以人工智慧（AI）為主的企業形態，台灣可以找到更多機會與加拿大交流。（編輯：馮昭）1130203