傅崐萁提設國會特偵組 聽證權調查權入法

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）中國國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁今天表示，未來會成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，聽證權、調查權及不得藐視國會等入法，達監督制衡目標。

此外，傅崐萁說，也要求只要是需要立法院行使的人事同意權，都須記名記錄、公開透明。

國民黨花蓮縣黨部上午舉辦感恩謝票茶會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與傅崐萁等出席。

侯友宜會中鞠躬感謝花蓮選民在總統選舉支持他，也道歉沒能成功讓政黨輪替，選舉期間承諾爭取花東快速公路、推動觀光休閒及中國大陸觀光客開放等政策，都要寄託立法委員團結兌現。

傅崐萁表示，如果能挾9合1選舉勝選氣勢，給他6個月全國輔選侯友宜，相信侯友宜會當選總統。雖有很多遺憾，還是感謝很多人努力，讓國民黨成為國會最大黨，有機會領導國會，制衡民主進步黨。

至於立法院長韓國瑜鎖定前考試委員周萬來出任立法院秘書長，朱立倫說，周萬來嫻熟及了解議事，是最適當人選，相信韓國瑜做了最佳選擇。（編輯：李明宗）1130203

國民黨花蓮縣黨部3日上午舉辦感恩謝票茶會，國民黨主席朱立倫（左2）、新北市長侯友宜（右2）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右1）與花蓮縣長徐榛蔚（左1）等出席，向黨員拜早年。中央社記者張祈攝 113年2月3日

國民黨花蓮縣黨部3日上午舉辦感恩謝票茶會，代表國民黨參選總統失利的新北市長侯友宜（中）會中鞠躬感謝選民的支持，也為因未勝選沒能成功讓政黨輪替，向出席黨員致歉。中央社記者張祈攝 113年2月3日