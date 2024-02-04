駐英代表姚金祥曾是電吉他手 探索多元外交平台【專訪】

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）駐英國代表姚金祥從高中開始玩音樂，大學時曾和已故創作歌手張雨生共組樂團、擔任第一電吉他手。他告訴中央社，至今依然喜愛音樂，而以文化為媒介推展台灣外交，也是他正在思考的工作方向。

姚金祥歷任駐西雅圖辦事處處長、北美司司長、駐瑞典代表、歐洲司司長，去年獲任命為駐英國代表，今年1月10日履新，於2月2日接受中央社專訪。

不少人知道姚金祥曾熱衷於樂團，但或許令人「驚喜」的是，龐雜繁重的公務並未澆熄他對音樂的熱情。

他說，他希望還能玩樂團，可惜時間實在不夠。他謙稱自己音樂造詣不特別高、沒有高人一等的天賦，必須靠苦練，而這需要大量時間。從高中一路到研究所，姚金祥投入音樂大約8年。

對音樂的喜愛讓他思考過以音樂會形式包裝外交活動。以文化為媒介推展外交不是新鮮事，但姚金祥坦言，英國本身就是文化輸出強權，該如何在這樣的既定條件下「抓住英國人的心」、顧及文化差異，他還得倚重駐英文化組及旅英台灣人的見解。

進入外交部服務初期，姚金祥曾在英國牛津大學（University of Oxford）接受語言訓練。問他對歷年來派駐的美國、瑞典以及現駐地英國有何文化差異體會，姚金祥說，目前感受較深的其中一個現象，是各國「社交距離」的差別。

他回憶，語訓期間，他曾向導師提到，在英國，交朋友相對不容易，人際互動模式讓他不太適應。不過，目前看來，就人與人之間的距離和「溫度」而言，英國或許大約介於美國和瑞典中間。

姚金祥說，根據他的個人經驗，大致上，美國人較易親近、不拘謹，表達方式也相對直接，儘管「熱情互動」不見得能與「掏心掏肺」畫上等號。在瑞典，多數人極重視個人空間、習慣保持一定的社交距離，不預設陌生人之間有必要特別「展現友善」。

不過，歷任海內外不同職位，需要調和、靈活應對的或許不只是各駐地之間的文化和社會差異，還有駐外第一線觀察與台北本部認知的差距。

對此，姚金祥說，他很慶幸自己在陸續接任北美司、歐洲司司長之前，已有分別在西雅圖和瑞典擔任館長的經驗，因此十分了解外館的心思，包括外館會需要、爭取什麼樣的資源，無論是經費、人力，或是外賓邀訪名額。

然而，回到台北總部，他就成為資源的分配者。角色改變，任務就不同，關切的是如何在大目標之下，合理、有效分配資源。姚金祥分享，「多溝通是好事」，公文往返之外的密切溝通可以是促成台北與駐地彼此理解、推進業務的關鍵。（編輯：郭中翰）1130204