姚金祥：全面推動與英國戰略溝通 鬆綁對台交往限制

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）駐英國代表姚金祥接受中央社專訪時說，他計劃在歷任代表奠定的良好基礎上，全面推動與英國各界的戰略溝通、鬆綁英國官方對與台灣往來的自我限制。

他指出，整體而言，英國對台灣的興趣和理解大多仍是基於對中國威脅、威權主義擴張的擔憂，以及台灣和台灣海峽安全與英國安全繁榮的關聯，還未做到深入探究台英關係該往哪個方向、以及如何前進。

台灣不該只是英中關係的附帶議題。姚金祥強調，儘管各國對台灣和台海情勢的關注近年明顯提升，卻常是在台灣缺席的情況下討論台灣（to talk about Taiwan without Taiwan），這是極不務實的做法。

2021年，英國擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，當年6月發布的領袖峰會公報是G7首次在這類文件明確表達對台海情勢的關切、強調台海和平穩定的重要性。此後，在20國集團（G20）、歐洲聯盟（EU）等國際多邊平台，以及相關國家的雙邊高階會談，台海情勢屢受關注，這反映於多項正式文件。

然而，台灣是台海安全最重大利害關係者，卻遭排除於各多邊平台相關討論之外；姚金祥說，這就像幾個人湊在一起議論紛紛，關鍵當事人卻不在場。

他提到，他將致力與英國各界積極對話，試圖改變這樣的情況；不僅是國會議員、政府官員，英國本地媒體、民間組織、智庫、學界等，都是訴求對象。

他指出，駐英代表處所有工作都必須是為了服務「戰略溝通」這個最高目標。「戰略溝通」的主要內涵包括促進英方跳脫英中關係框架，從更宏觀、多層次的角度瞭解台灣對英國國家利益的戰略價值，以持續推展台英互利互惠的雙邊關係。為此，駐處本身也有必要強化各組工作的整合串聯。

姚金祥舉例，經濟安全是國家安全重要一環；台英之間多年來有次長級年度經貿對話，去年更締結「深化貿易夥伴關係」（ETP），在半導體、能源等領域也已建立常態雙邊對話機制，但跨單位整合產業、研發、人才培育等各項合作仍有加強空間。

姚金祥歷任駐西雅圖辦事處處長、北美司司長、駐瑞典代表、歐洲司司長，去年獲任命為駐英國代表，今年1月10日履新，上任不到20天即陸續接受英國廣播公司（BBC）、「天空新聞網」（Sky News）電視台、「週日郵報」（The Mail on Sunday）等英國媒體專訪，並於2月2日接受中央社專訪。

在歐洲司司長任內，姚金祥歷經英國國會下議院外交委員會組團、時任國際貿易部副大臣韓斯（Greg Hands）、駐亞太地區貿易公使肯特（Martin Kent）、前首相特拉斯（Liz Truss）等國會議員及前、現任官員訪台，以及數位發展部長唐鳳、國科會主委吳政忠等部長級官員訪英。

姚金祥說，當然希望有更多台灣資深官員能應邀訪問英國，以及英國更多副大臣級以上官員訪台。為達成這個目標，有必要與英方溝通，說服英方在與台灣交往時，不需無謂自我限縮。

「英國應避免落入中國的論述圈套」，姚金祥指出，既然英國的既定政策是縱使有「一中政策」，仍可與台灣發展多層面關係，就該在做法上有更大彈性。英國的「一中政策」未承認「台灣是中國一部分」。

前英國駐台代表麥瑞禮（Michael D. Reilly）曾在2021年11月應邀至下議院外委會發表證詞時提到，英國內閣官員「沒有理由（完全）不能訪問台灣」。

麥瑞禮說，中方的底線是英國外交和國防副大臣級以上官員以及現任首相不得訪台，但除此之外，英方對台英雙邊接觸設下的許多限制是無謂的自我設限、反映對中方的過度顧忌。不過，即便是謹守中方紅線，英國仍有相當大的空間可做更多事。

英國預計今年舉行大選。關於英國大選結果可能如何牽動台英關係，姚金祥說，無論是在哪一個國家，台灣駐外人員的任務都是確保該國政府的對外政策不會損害台灣利益。儘管世界局勢的演變可能影響駐在國政府的資源配置方式，姚金祥指出，無論英國未來的執政黨為何，按目前情勢研判，印太區域都將是關注重點。（編輯：郭中翰）1130204