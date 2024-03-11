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CNN台海特別報導 札卡利亞：美中台三方應持續對話避免誤判

2024/3/11 11:23（3/11 11:31 更新）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）說，台灣議題是美中關係核心，不該出現霸道言詞和挑釁行為，三方應持續對話避免誤解和誤判。

CNN播出札卡利亞的最新特別報導「台灣：未竟之業（Taiwan：Unfinished Business），探討圍繞台海兩岸的複雜歷史和當前的緊張事態。

札卡利亞同時撰文指出，台灣已發展成活躍的民主政體，當前制度帶來的政治文化與中國形成鮮明對比；過去數十年來，台灣愈來愈不願與中國統一，中國國家主席習近平肯定注意到這種情況，也一定感覺到時間對他不利，或許覺得愈早行動愈好。

他指出，美國及其眾多亞洲盟國無法接受中國占領台灣；華府向來也大致願意接受中國對台灣的主張，但前提是中國不以脅迫手段來實現。

札卡利亞認為，對各方而言只要不改變實際現狀，有關台灣的政策一向容許各種對未來的假想，許多台灣人只想維持現狀，照常過日子。他還提到，民進黨今年1月連續3次贏得政權，但值得注意的是民進黨只拿下4成選票，其餘6成則由無意台獨的兩名在野候選人瓜分。

他指出這意味問題需要管理而不是解決，而且中國和美國政府都必須非常謹慎，台灣是地球上不該容許出現霸道言詞和挑釁行為的地方之一，三方應持續對話，以避免誤解和誤判。

札卡利亞最後寫道，有一件事很明確：如沒妥善處理這些緊張局勢，衝突演變成戰爭，將會是三方皆輸的局面，全世界也肯定會蒙受災難性後果，盡可能將問題留待以後，並希望不會乍然引爆。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130311

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