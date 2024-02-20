箭指中國 澳洲配合AUKUS核潛艦翻倍擴增水面艦

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（中央社記者楊淳卉雪梨20日專電）澳洲政府今天宣布未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2280億元）國防預算，擴增水面艦艇數量1倍以上，以配合AUKUS核動力潛艦計劃。這項艦隊改革與AUKUS核動力潛艦計劃，被視為對應中國在海上的軍事集結。

艾班尼斯（Anthony Albanese）政府今天宣布，預計在未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2280億元），加快執行擴大海軍艦隊計畫，並振興澳洲造船業。這項改革計畫將澳洲海軍艦隊由目前的11艘增至26艘。

澳洲政府指出，澳洲的戰略環境需要一支規模更大、更有殺傷力的水上作戰艦隊，確保海上通訊及貿易安全，以配合「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦計劃。這支新的艦隊將構成二戰以來數量最多的水上作戰艦艇。

在這項改革計畫發布前，澳洲政府收到了由退役美國海軍中將希拉瑞德斯（William Hilarides）主導的獨立分析報告，報告涉及為配合AUKUS核動力潛艇計劃，海軍艦隊所需要的改革方案。

改革重點包括，採購11艘新巡防艦，提供海上及陸地打擊、防空及護航能力，以及6艘新的大型水面艦艇（LOSV），提高海軍遠程攻擊能力。

未來海軍作戰艦艇組成，還將包括6艘獵人級巡防艦（Hunter class frigates），加強海軍對海、地戰鬥及打擊能力，以及3艘防空與打擊能力升級的荷巴特級驅逐艦（Hobart class air warfare）。共26艘艦艇構成未來海軍主要水上作戰艦艇。

澳洲政府表示，這些改革計畫是對「2023年國防戰略檢討」（2023 Defence Strategic Review）中對海軍建議的回應。

「2023年國防戰略檢討」指出，目前澳洲海軍艦隊是「海軍史上最古老的艦隊」，必須立即採取行動，增強海軍的防空、遠程打擊與反潛戰能力。國防戰略檢討並警告，在中國崛起下，澳洲面臨史上嚴峻的安全前景。

海軍少將參謀長漢姆德（Mark Hammond）表示，強大的澳大利亞仰賴強大的海軍，這項計畫使得海軍有能力展開區域內外交，並威懾潛在敵人，捍衛澳洲國家利益。

另外在AUKUS核動力潛艦計劃方面，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年3月14日公布為澳洲提供核動力攻擊潛艦的詳細計畫內容，為對抗中國在印太地區擴建海軍軍力的重大措施。

美國國家安全顧問蘇利文去年同日亦表示，澳洲會在未來幾年購買最多5艘美國核動力潛艦，以取代自家的老舊柴油動力潛艇艦隊。

澳洲國防官員透露，整個潛艦計畫迄2055年估計將耗資2680億至3680億澳元（約新台幣5.6兆元至7.6兆元）間，約占澳洲每年國內生產毛額（GDP）的0.15%。（編輯：韋樞）1130220



