澳籍作家遭中國判死緩 澳中近年緊張關係一次看懂

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲籍華裔作家楊恆均今天遭中國判處死刑，緩期2年執行，危害近來回溫的澳中關係。在此之前，北京與坎培拉當局已陷入數年的緊張關係。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年11月造訪中國，成為7年內首位訪中的澳洲領導人，他期盼改善兩國間的主要貿易夥伴關係，同時人權議題與南海緊張局勢，持續對雙邊關係構成壓力。

以下是路透社整理的近年來澳洲與中國關係變化。

● 2018年8月23日

澳洲當局以國安規範為由，禁止華為技術有限公司供應設備給該國規劃中的5G寬頻網路。

● 2020年4月

澳洲籲請國際支持調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源。時任中國駐澳洲大使成競業表示，為回應坎培拉當局這項舉措，中國民眾將抵制澳洲紅酒、牛肉及觀光。

● 2020年6月9日

北京當局以種族歧視事件為由，敦促中國留學生選擇澳洲前應慎重考慮，對澳洲275億美元外籍生教育市場構成威脅。

● 2020年8月

澳籍華裔記者成蕾在中國遭到拘捕。

● 2020年11月27日

中國宣布將對澳洲紅酒課徵反傾銷臨時關稅。澳洲出口至中國的活龍蝦、木材及大麥，這次均遭封殺或限制。中國駐澳洲大使館更列舉14項澳洲政府引起北京不滿的行為，包括以國安為由擋下10項中國投資案。

● 2022年11月15日

艾班尼斯出席印尼舉行的20國集團（G20）峰會，並於場邊會晤中國國家主席習近平，為2016年以來兩國領袖首次會面。

● 2023年8月5日

中國停止對澳洲大麥課徵80.5%的關稅。

● 2023年10月11日

中國釋放澳籍華裔記者成蕾，她在被關押3年後，搭機返抵澳洲墨爾本，中國國家安全部通報，成蕾被依法執行驅逐出境。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130205