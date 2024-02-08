面對中國示好 巴紐總理矢言與澳洲維持緊密關係

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（中央社坎培拉8日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理馬拉普今天成為首位在澳洲國會發表演說的太平洋島國領袖。儘管中國拉攏的動作日益明顯，他仍矢言將與澳洲維持緊密關係。

路透社報導，馬拉普（James Marape）發表演說之際，澳洲正與中國競爭，以鞏固其區域影響力和安全盟友關係。

馬拉普在演說中表示，「在一個可與多個國家建立不同關係的世界裡，我們（巴紐與澳洲）之間沒有任何隔閡，因為我們就是一家人，曾一起經歷過眼淚、流血、痛苦和犧牲。」

近年北京一直嘗試削弱美國和澳洲在南太平洋區域的影響力，其中也包括巴紐。

巴紐雖然人口不多，卻富含自然資源，且位居地緣要衝。一旦爆發任何與台灣有關的軍事衝突，該國的戰略重要性勢必大幅提升。

有跡象指，巴紐可能與中國簽署一項警務協議，允許中國警察在當地（相當於澳洲的門戶）部署。不過，馬拉普強調，雪梨仍是「不可或缺的夥伴」。

澳洲是巴紐最大捐助國。去年12月雙方簽署了價值2億澳元的安全與警務協議；兩國也都把中國視為重要貿易夥伴。

馬拉普和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天發表聯合聲明稱，他們討論了國防與安全議題，澳洲將提供1億澳幣以協助提升巴紐國內安全，包括建造新的警察訓練設施和營房。

聲明也提到將深化兩國軍事關係，包括舉辦聯合軍演、打造海軍基地，以及由澳方提供1艘巡邏船及2架飛機。（譯者：洪培英/核稿：施施）1130208