巴紐總理抵澳洲訪問 鞏固安全與歷史關係

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞總理馬拉普今天抵達坎培拉，明天將在澳洲國會發表演說。他這趟訪問旨在向澳洲保證，在巴紐加強與中國的貿易關係的同時，仍將與澳洲保持密切的安全與歷史關係。

自從北京與索羅門群島達成安全與警務協議後，中國在太平洋島國地區關於安全議題的野心，令澳洲與美國感到擔憂。

巴紐去年12月與澳洲達成價值2億澳元的安全與警務協議，然而首都莫士比港（Port Moresby）1月在警察罷工期間發生致命暴動，導致零售商店遭洗劫與徹底摧毀後，馬拉普（James Marape）將尋求在執行協議方面取得進展。

巴紐官員去年12月說，巴紐預計將聘僱約50名澳洲警察與來自大英國協的警察，以填補高階警務職位的空缺。

官員指出，馬拉普訪問澳洲期間預計將宣布有關法律、司法、氣候資金與基礎建設的聲明。

莫士比港發生暴動後，馬拉普重組內閣並更換國防部長，同時讓力挺去年5月與美國簽訂國防協議的特卡欽科（Justin Tkachenko）回任外交部長。

特卡欽科上週告訴路透社，巴紐的主要貿易夥伴中國去年9月找上巴紐，提議為巴紐警察部隊提供培訓、設備與監控技術的援助，但會談仍處於初步階段，目前尚未做出決定。

巴紐爆發騷亂的兩個星期後，中國大使也在1月25日提到警務合作議題。

根據「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）5日報導，美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）敦促巴紐不要與中國達成安全協議。

特卡欽科在聲明中說，他在昨天的會議上重申巴紐對傳統安全夥伴的承諾，讓澳洲外長黃英賢（Penny Wong）放心。

特卡欽科今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，巴紐不會與中國達成安全協議，中國「清楚了解我們在區域安全議題上的立場，也就是與我們的親密傳統夥伴澳洲、美國與紐西蘭站在一起」。

馬拉普上任後的18個月法律保護期將於9日到期，巴紐國會下週開議時，預料馬拉普將面臨不信任投票。

即使是在暴動發生前，馬拉普已指出國家有法律與秩序的疑慮，並說加強安全將有助於吸引外國投資巴紐迅速發展的資源產業。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130207