中國判楊恆均死緩犯眾怒 澳洲總理矢言爭取放人

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，北京法院以間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死刑緩期執行，令人憤慨，並矢言繼續努力爭取中國放人。

路透社報導，這個經過3年閉門審判的判決結果令楊恆均的家人和支持者感到震驚。部分分析人士表示，這不太可能讓澳洲與中國關係脫軌，但將考驗澳洲在多年緊張局勢後推動兩國關係重回正軌的極限。

艾班尼斯在坎培拉告訴記者：「首先，我們要向中國表達我們的沮喪、絕望、挫折，但簡單來說，我們對這個判決感到憤慨。」

「我們將持續提出最嚴正交涉。當然，我們昨天召見了（中國駐澳洲）大使，但我們還將在各個層級進行交涉。」

艾班尼斯表示，他的政府將「對中國這個嚴厲的行動做出最直接、清楚且明確的回應」。

楊恆均是在中國出生的澳洲公民，他是一名挺民主的知名部落客，撰寫有關中國和美國政治的文章。他先前以美國哥倫比亞大學（Columbia University）訪問學者的身分住在紐約，並為尋找美國產品的中國消費者「代購」或做線上購物代理人來增加收入。

2019年1月，楊恆均在妻子陪同下到中國時遭逮捕，被控從事間諜活動。中國未說明他為哪個國家效力，對他的案子也未公開相關細節。楊恆均曾在1989年到1999年受僱於中國國家安全部。

楊恆均昨天遭判處死刑，緩期2年執行。死緩2年期滿通常自動減為無期徒刑；少數情況，如有重大立功表現，可減為有期徒刑。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130206