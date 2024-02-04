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聯合國機構涉暗助哈瑪斯 澳停資助後將展開調查

2024/2/4 16:32
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，澳洲暫停向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資金後，澳洲政府正在調查該機構部分工作人員涉及參與哈瑪斯10月7日攻擊以色列一事。

路透社報導，以色列聲稱聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署工作人員與哈瑪斯合謀後，澳洲與其他數國已停止提供資金給聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署。

艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）：「我們正在與加拿大、英國和美國等其他想法類似的國家一起研究這個問題，希望此事能獲得解決。」

艾班尼斯表示，他的政府希望確保這些指控得到「充分審查」，好讓所有資金「用途符合原本目的」。

艾班尼斯還說，他不希望加薩人民「挨餓，唯一能夠在那裡提供支持的組織是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」。

英國、德國、義大利、荷蘭、瑞士和芬蘭上月加入美國、澳洲和加拿大行列，暫停為聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署提供資金。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署表示，已對幾名員工展開調查，並已與這些人斷絕關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130204

#艾班尼斯
#艾班尼斯
#哈瑪斯
#聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署
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