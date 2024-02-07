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澳洲擬立法 允許勞工工作時間外不接老闆電話

2024/2/7 21:52（2/7 22:08 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲將推出法律，賦予勞工在工作時間外無視老闆不合理電話和訊息的權利而不受懲罰，違反規定的雇主可能會面臨罰款。

路透社報導，澳洲聯邦政府正在推動法案，針對勞資關係法提出一系列改革措施，「斷聯的權利」就是其中一部分。聯邦政府稱，這將能保護勞工權益，並有助於恢復工作與生活的平衡。

法國、西班牙和歐洲聯盟（European Union）一些其他國家已制定類似的法律，賦予員工關閉通訊設備的權利。

澳洲就業與勞資關係部長柏克（Tony Burke）來自立場中間偏左的執政工黨（Labor），他今天發布聲明表示，大多數參議員已宣布支持這項立法。

柏克說，這項規定透過給予員工在工作時間外斷絕不合理聯繫的權利，使他們避免無酬加班。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稍早告訴記者：「我們只是想說，一個人若非24小時都拿薪水，就不應該因為無法24小時在線和待命而受罰。」

這項法案預計將在本週稍晚提交議會。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130207

#艾班尼斯
#路透社
#澳洲
#柏克
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