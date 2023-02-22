英國研究：每週工作4天更有效率 工時減少企業營收反增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國一項試驗報告21日指出，對於大多數員工與公司來說，每週工作4天，比傳統的每週工作5天效率更高。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國一項試驗報告今天指出，對於大多數員工與公司來說，每週工作4天，比傳統的每週工作5天效率更高。這項試驗是在英國進行的同類試驗中規模最大的其中之一。

法新社報導，超過60間英國公司參與了這項為期6個月的實驗，允許近3000名員工在相同薪水下，每週工作減少1天。

這項實驗是在去年6月至12月間進行，由非營利組織「全球每週4天」（4 Day Week Global）與智庫Autonomy、劍橋大學（University of Cambridge）與美國波士頓學院（Boston College）共同合作。

這項號稱世界最大的每週工作4天試驗，發現十分之九的公司將繼續或計劃如此作，只有4%不會延續它。

領導這項研究的波士頓學院教授索爾（Juliet Schor）表示，「研究結果在不同規模的工作場所都相當穩定，顯示這種創新適用於多種類型組織。」

生產力並未因工時減少而受影響，企業營收在試驗期間平均上升1.4%，若與往年同期相比，收入平均成長35%。

研究還發現錄用率增加，曠職率下降，試驗期間的離職人數也大幅減少。

此外，研究人員得出結論，員工整體健康與幸福感有所改善，也觀察到身心健康、運動時間，以及整體生活與工作滿足感「顯著」增加。壓力、倦怠與疲勞的比率下降，睡眠問題也減少。

劍橋大學教授柏謝爾（Brendan Burchell）告訴法新社：「就員工而言，心理健康得到改善，睡眠品質進步，被工作累垮的情況也減少了。」

「我們有很多非常快樂的人—人們真的很喜歡這個制度；他們發現週休3天，而非2天，是一種獎勵。」

縮短每週工作日數的試驗已在歐洲、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭進行。然而，英國是否可能採行為國家政策，首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人謹慎表示，「無此打算」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120222