歐洲國家實驗週休3日 推進百年工時革命

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（中央社記者田習如布魯塞爾21日專電）工業社會實施週休2日的歷史已超過100年，不少歐洲國家近年積極推動加碼政策，比利時和西班牙政府今年都推出週休3日政策，甚至發給補助，已實驗多年的冰島更擴大到9成工作者。工時的百年革命正在進行中。

根據大西洋月刊（The Atlantic）2014年一篇文章追溯，19世紀英國工廠老闆們為了讓週日休假狂歡的員工能在週一清醒回來上班，於是提早放假，開始了週六只上班半天的歷史。

1908年，美國一家磨坊因為猶太教徒休週六、基督徒休週日，為了避免員工在其他宗教休息日上班的文化衝突，乾脆週六、日都放假，成為最早提供週休2日的企業。

週休2日制度至今超過100年，而全球COVID-19疫情大幅改變工作模式和心態，使得每週再多休1日成為不少歐洲國家躍躍欲試的新作法。

比利時政府2022年2月通過法案提供工時彈性，自11月21日法案生效日起，員工可在工時不變下，選擇每週要工作5日或4日。

總理德克魯（Alexander de Croo）說：「這政策目標是讓員工和雇主能更自由安排工作時間……如果拿我國與其他國家相比，你會發現我們的活力遠遠不及。」

根據歐盟統計局（Eurostat）2021年第三季的數據，比利時的勞動參與率較低，20至64歲的比利時人只有71%在工作，遠低於荷蘭和德國的81%，也不及歐元區經濟體的平均數字73%。

據歐洲新聞網（Euronews）報導，比利時執政聯盟已定下2030年前全國就業率要達到80%的目標，否則退休金來源吃緊，減稅可能性也會遙遙無期。

彈性週休3日就是比利時政府鬆綁勞動環境的新嘗試，不過因為要把5天的工時分配到4天，也有人不願讓工作日變得太長太累。

西班牙政府在2022年12月宣布一項前導計畫，提供1000萬歐元（約新台幣3.2億元）基金補助中小企業進行每週工作4日的實驗，獲補助的條件是企業要開發出能增加生產力的方法，而不能只是增加人手。

英國高度自治的蘇格蘭政府準備在2023年展開週休3日試驗，勞工將在薪資不變下減少20%工時，參與試驗的企業可從政府提供的1000萬英鎊（約新台幣3.7億元）預算中申請補助。

蘇格蘭政府引用智庫公共政策研究所（IPPR）針對當地的民調表示，8成民眾歡迎這個能大幅增進健康和快樂的計畫。

德國是歐洲總工時最短的國家之一，根據世界經濟論壇（WEF）數據，德國人平均每週工作34.2小時。不過德國最大的工會金屬工業工會（IG Metall）倡議讓工時更短，認為這樣可以保住工作、避免裁員。

德國民調機構佛爾沙研究中心（Forsa Institute）調查，超過75%員工和2/3的雇主都支持政府評估週休3日政策，46%雇主認為在自家企業實驗週休3日是可行的。

歐洲國家勇於嘗試，多半是受到冰島的啟發。歐洲新聞網報導，冰島從2015至2019年率先展開全球最大型的縮減工時前導實驗，從每週40小時減到35或36小時，有2500人參與，實驗內容交由一家英國智庫和一家冰島非政府組織分析評估。

結果被評為大成功，研究者說，勞工的壓力和疲憊都得以減緩，生活與工作更平衡，但生產力並未因此下降。如今，冰島近90%工作人口都享有減免工時。

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民間倡議組織「4 Day Week Global」2022年6月在英國發動70家企業、3300人參與的週休3日半年實驗，結果也獲成功，86%參與企業表示可能在實驗結束後持續這個作法。

這個倡議組織陸續在全球多國推動這項實驗，參與者被設定「100-80-100」目標，也就是薪資100%不變、工時減至原來的80%，但生產力也要100%不變。如果能達標代表更有效率、勞雇雙贏，資方還能每週減少一天的工作場所維持成本。（編輯：郭中翰）1120121