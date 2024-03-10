澳貿易部長：中國對澳葡萄酒關稅可望3月底取消

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（中央社台北10日電）澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日表示，中國對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅可望在3月底的審查後取消。但他也提到，若中國決定不取消關稅，澳洲將向WTO重新提起仲裁申訴。

路透社報導，澳洲貿易部長法瑞爾10日對澳洲天空新聞（Sky News）表示，中國商務部長1週前向他透露，中國對澳洲進口葡萄酒課徵的懲罰性關稅即將結束，3月底將完成審查。除葡萄酒外，對龍蝦的非正式進口限制的審查也取得良好進展。

中國自2021年開始對澳洲進口葡萄酒開徵懲罰性關稅，稅率最高達218%。

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中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源時降至冰點。自澳洲工黨政府2023年5月上任後，中澳關係升溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭等商品的貿易壁壘。葡萄酒和龍蝦是少數剩下的關稅壁壘。

不過法瑞爾也表示，若中國這次審查後決定不取消關稅，澳洲將毫不猶豫重新向世界貿易組織（WTO）提起仲裁申訴。（編輯：廖文綺/邱國強）1130310