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澳洲越南升級全面戰略夥伴 減少中國礦產依賴

2024/3/7 15:37
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天宣布，澳洲及越南兩國升級為「全面戰略夥伴關係」。兩國領袖的年度會議聚焦礦產議題，以促進供應鏈多元化並降低對中國的依賴。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在澳洲首都坎培拉的記者會說：「澳越關係今天提升為全面戰略夥伴關係，讓兩國成為彼此的重大夥伴之一。」

澳越關係升級，是共產國家越南採取平衡超級大國關係的「竹子外交」（bamboo diplomacy）最新成功案例。越南去年與世界頂級強權國家加強關係，以應對緊張日益升高的全球局勢。

越南官媒「越南通訊社」今天報導「兩國的政治互信程度提升，達有史以來最高水準」。

據越南政府表示，艾班尼斯與越南總理范明正今天見證雙方簽定12份合作文件，合作領域包括能源、礦產、農業、銀行及金融業。

中國在多種關鍵礦產的礦床傲視世界，據估有4400萬噸，這些礦產的開採及處理程序也握於北京手中。

而越南據稱擁有世界第2大的稀土氧化物（REO）礦床，礦藏量約等同2200萬噸，對澳洲礦業公司頗富吸引力。（譯者：洪培英/核稿：陳亦偉）1130307

#中國
#越南
#艾班尼斯
#澳洲
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