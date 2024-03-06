東協澳洲峰會 聚焦南海議題與海洋安全合作

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（中央社記者楊淳卉雪梨6日專電）隨著中國在南海爭議不斷，正於墨爾本舉行的東協-澳洲峰會，特別聚焦南海議題、澳洲與東協海洋安全合作。澳洲總理艾班尼斯今於領袖會議表示，澳洲將持續支持東協的印太展望，確保區域穩定和平。

東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）3月4日至6日於墨爾本舉辦，慶祝澳洲成為東盟首個對話夥伴50週年。峰會由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，東協多國領袖出席。

此次峰會聚焦澳洲強化與東協在經貿與海洋安全方面合作，包括澳洲宣布將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，以及宣布提供澳幣20億元（約新台幣411.5億元）投資基金，支持東南亞國家綠色能源轉型與基礎建設。

艾班尼斯於今天的全體領袖會議中致詞表示，澳大利亞與東協必須展開在海洋永續、藍色經濟、海洋安全方面更實際的合作。澳大利亞承諾透過合作，確保主權、領土完整、平等、獨立原則得到維繫。

艾班尼斯強調，東南亞是澳洲的命運所在，澳洲將持續支持東協的印度洋-太平洋展望，確保區域的穩定與和平。

此外，今日稍晚，澳洲與東協將發表聯合聲明，重申澳大利亞與東協在貿易投資、氣候與綠色能源、海洋安全的持續合作。

峰會期間，中國與菲律賓昨日於南海再度爆發衝突。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在峰會場邊受訪強調：「我們永遠不會退讓，哪怕是一吋的土地或海洋亦同。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）則在4日的峰會演說強調，「我們正面對破壞穩定、挑釁、脅迫的行動，包括不安全的海上與空中行為」，而自由開放的南海航道對整個區域的貿易至關重要。「南海、台灣海峽和湄公分區（Mekong subregion）發生的事越過整片太平洋影響我們所有人。」

然而，東協各國對中國立場也有分歧。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）4日在峰會記者會表示，馬來西亞是獨立國家，不想被任何勢力左右，如果美國、澳洲對中國有意見，不應該強加在馬來西亞之上。（編輯：陳慧萍）1130306