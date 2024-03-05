澳洲投資411億 支持東南亞綠能與基礎建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）澳洲總理艾班尼斯今將宣布設立澳幣20億元（約新台幣411.5億元）投資基金，支持東南亞國家綠色能源轉型與基礎建設。

東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）3月4日至6日於墨爾本舉辦，慶祝澳洲成為東盟首個對話夥伴50週年。峰會由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，9國東協領袖出席。

根據澳洲政府提前釋出媒體訊息，艾班尼斯今上午將於峰會的商業領袖論壇中，宣布提供澳幣20億元投資基金，主要用於支持東南亞國家綠色能源轉型。

澳洲政府並將承諾額外投資澳幣1.4億元，擴大投資東南亞基礎設施。

經貿合作上，澳洲將在印尼雅加達、越南胡志明市設立營運基地（Austrade Landing Pads），支持澳洲科技技術在地推廣，並將任命10名商業代表，加強澳洲與東南亞國家的貿易聯繫。

澳洲為東協第8大貿易夥伴，近年著眼深化與東南亞地區經貿聯繫。一系列政策被視為盼拓展多元市場，以擺脫過度依賴中國單一市場下的澳中外交困境。

其中，澳洲東協特使、澳洲最大投資銀行麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）前執行長摩爾（Nicholas Moore）在澳洲政府委託下，2023年9月曾發表「投資：澳洲2040年東南亞經濟戰略」（Invested: Australia's Southeast economic strategy to 2040）報告。

這項報告對澳洲深化與東南亞國家聯繫提出建議，涵蓋能源、基礎建設、數位經濟合作、簽證制度等多項議題，成為艾班尼斯今宣布一系列東南亞地區政策的基礎。

報告並提及，東南亞地區到2040年將成為有利推動工業化及技術升級的強經濟地區，並將成為世界第4大經濟體。不過，澳洲與東南亞地區的貿易未跟上其經濟增長速度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告指出，東南亞地區持續的經濟成長，對於澳大利亞的繁榮與安全非常關鍵。該地區正面臨激烈地緣政治競爭，因此，擴大澳大利亞與東南亞經濟聯繫，將有助於實現戰略平衡。貿易與投資多樣化至關重要，過度依賴少數市場將帶來結構性的風險。

此外，艾班尼斯主持昨與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會晤時達成協議，兩國將在網路安全及禁止核子擴散條約等議題更密切合作。（編輯：陳慧萍）1130305