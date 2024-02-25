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澳洲野火夷平房屋 艾班尼斯承諾提供一切所需支援

2024/2/25 19:56
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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天承諾提供維多利亞州一切所需的支援，以協助當地應對持續數天野火將房屋夷為平地的緊急情況。維州當局示警，本週的極端高溫可能助長火勢。

路透社報導，根據文字紀錄，艾班尼斯（Anthony Albanese）在維多利亞州（Victoria）弗蘭克斯頓（Frankston）告訴媒體記者：「我們將提供維多利亞州要求的一切支援。」

「這提醒我們必須保持警惕，繼續努力並採取行動應對氣候變遷的威脅。」

大火引發的緊急情況已造成牲口死亡、摧毀6間房屋，並迫使2000多人撤離維多利亞州西部城鎮，前往首府墨爾本（Melbourne）以西95公里的巴拉瑞特市（Ballarat）。

澳洲正遭受聖嬰（El Nino）現象衝擊，這種天氣通常伴隨著野火、熱帶氣旋和乾旱等極端現象。

維州緊急事務當局表示，維州今天有超過15起叢林大火，其中最嚴重的一起位於幾個偏遠城鎮附近，達到第2高的危險等級。

維州當局表示，本週天氣令人擔憂，尤其是28日至29日預計出現極端高溫，可能進一步加劇火勢。

自竄出火苗以來，澳洲已動員大約1000名消防人員和50多架飛機全力滅火。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130225

#艾班尼斯
#野火
#維多利亞州
#維州
#澳洲
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