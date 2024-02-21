不信任中國司法 澳籍作家楊恆均不對死緩判決上訴

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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）遭中國法院判處死刑緩期執行的澳洲華裔作家楊恆均將不會提出上訴。他的家人今透過公開信表示，楊恆均對中國司法系統沒有信心，上訴只會推遲他獲得適當醫療的可能性。

楊恆均遭中國政府拘押以來，今年1月已屆滿5年。傳楊恆均被中國以「間諜罪」起訴。楊恆均在今年2月遭中國判處死刑，緩期2年執行，此項判決再度挑起澳中近年緊張關係。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表示，北京法院以間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死刑緩期執行（簡稱死緩），令人憤慨，並矢言繼續努力爭取中國放人。

楊恆均的家人今透過公開信表示，楊恆均將不會對中國法院判處的死緩提出上訴，他們支持楊恆均放棄上訴的決定。

信中說道，「沒有理由相信使楊恆均持續受到酷刑，並且捏造對他的指控的制度，能夠彌補他判刑的不公正。歷經5年不人道的待遇與醫療忽視後，繼續上訴只會推遲楊恆均獲得適當監護與醫療保健的可能性。」

信中也強調，楊恆均在獄中受到數百次酷刑，但未經過任何正當程序，「中國國家安全部對他（楊恆均）的指控是如此虛假，以至於從未公開披露，更別說在法庭上進行適當的審查。」

楊恆均的家人也感謝澳洲政府為了被監禁的澳洲公民展開行動，「我們敦促澳大利亞政府、盟國與更國際社會繼續聲援，並向中國施加壓力，讓楊恆均能儘早獲釋，與家人團聚。」

信中也呼籲中國當局，以最基本的人道主義原則，允許楊恆均獲得假釋，或其他方式將楊恆均移送到澳洲的安全區域。

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此外，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）預計在2月底在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi） 舉行的世界貿易組織論壇（World Trade Organization forum）中，向中國商務部部長王文濤提出有關楊恆均的議題。

楊恆均因重病纏身，其家人曾在去年10月、遭中國關押3年的澳洲華裔作家成蕾獲釋後，寫信給當時即將訪問中國的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），懇求他創造「第二個奇蹟」，幫助將他們父親接回家。（編輯：高照芬）1130221