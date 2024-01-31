柔佛蘇丹伊布拉欣宣誓 就任大馬第17任最高元首

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（中央社吉隆坡31日綜合外電報導）馬來西亞南部柔佛州（Johor）蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim）今天在吉隆坡國家皇宮的儀式上宣誓，就任馬來西亞第17任最高元首。

路透社報導，馬來西亞最高元首主要扮演儀式性角色，但近年來其影響力不斷擴大，促使最高元首行使很少使用的自由裁量權，來平息國內的政治不穩定。

在獨特的君主制下，馬來西亞由9個王室家族的首領輪流擔任「最高元首」（Yang di-Pertuan Agong），每5年一任。

65歲的伊布拉欣接任蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）的職位，阿布都拉在完成5年最高元首任期後，返回他的家鄉彭亨州（Pahang）領導當地。

君主制很大程度上被視為凌駕於政治之上，但伊布拉欣以直率、強勢的個性聞名，經常積極參與國家的政治議題。

伊布拉欣擁有大量的豪華轎車與摩托車收藏，也在房地產及採礦等產業擁有廣泛商業利益，包括在森林城市（Forest City）持有股份。森林城市是位於柔佛州外的填海開發計畫，耗資1000億美元、獲得中國支持。

伊布拉欣就任前向新加坡「海峽時報」（The Straits Times）表示，他打算成為一名活躍的君主，並提議馬來西亞國家石油公司（Petroliam Nasional）與反貪腐機構直接向最高元首報告。

他也提到他打算重啟馬來西亞與新加坡之間停滯的高鐵連結計畫，將穿越森林城市過境。

馬來西亞國營媒體報導，首相安華（Anwar Ibrahim）之後淡化這些聲明，稱所有選項都可以在不無視聯邦憲法下進行討論。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1130131