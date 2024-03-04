更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／奧斯卡頒獎諾蘭奪最佳導演聲勢高 小勞勃道尼有望捧生涯首金
首頁 / 國際

安華：美、澳對中國有意見 不該強加給馬來西亞

2024/3/4 16:20（3/4 16:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）馬來西亞首相安華今天在「東南亞國家協會-澳洲峰會」上表示，馬來西亞是獨立國家，不想被任何勢力左右，如果美國、澳洲對中國有意見，不應該強加在馬來西亞之上。

東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit）今天起一連3天在墨爾本舉辦，慶祝澳洲成為東協首個對話夥伴50週年，由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，安華（Anwar Ibrahim）等東協領袖出席。

艾班尼斯今天在墨爾本政府大樓歡迎安華，雙方會談，並於會後舉行記者會。

針對澳洲加強國防投資、以及對西方國家應對中國議題的看法，安華表示，馬來西亞是獨立的國家，「我們非常獨立，我們不想被任何勢力左右」。

安華強調，馬來西亞仍是美國、歐洲與澳洲的重要朋友，但他們不該阻止馬來西亞與重要鄰國之一的中國保持友好關係。

安華說，如果他們「對中國有意見，他們不應該強加在我們身上，我們對中國沒有意見」。

此外，艾班尼斯與安華宣布兩國達成協議，將在網路安全及禁止核子擴散條約等議題更密切合作。（編輯：郭中翰）1130304

#中國
#安華
#安華
#艾班尼斯
#東協
#美國
#馬來西亞
#澳洲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.208