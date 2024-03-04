安華：美、澳對中國有意見 不該強加給馬來西亞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨4日專電）馬來西亞首相安華今天在「東南亞國家協會-澳洲峰會」上表示，馬來西亞是獨立國家，不想被任何勢力左右，如果美國、澳洲對中國有意見，不應該強加在馬來西亞之上。

東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit）今天起一連3天在墨爾本舉辦，慶祝澳洲成為東協首個對話夥伴50週年，由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）主持，安華（Anwar Ibrahim）等東協領袖出席。

艾班尼斯今天在墨爾本政府大樓歡迎安華，雙方會談，並於會後舉行記者會。

針對澳洲加強國防投資、以及對西方國家應對中國議題的看法，安華表示，馬來西亞是獨立的國家，「我們非常獨立，我們不想被任何勢力左右」。

安華強調，馬來西亞仍是美國、歐洲與澳洲的重要朋友，但他們不該阻止馬來西亞與重要鄰國之一的中國保持友好關係。

安華說，如果他們「對中國有意見，他們不應該強加在我們身上，我們對中國沒有意見」。

此外，艾班尼斯與安華宣布兩國達成協議，將在網路安全及禁止核子擴散條約等議題更密切合作。（編輯：郭中翰）1130304