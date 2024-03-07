面對競爭政治環境 吳釗燮：台灣外長世界最難當

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）外交部今晚舉辦新春聯歡晚會，部長吳釗燮表示，感謝使節代表同舟共濟、乘風破浪，是台灣與全球連結的重要橋梁；在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部背負重責大任，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長」。

外交部晚間舉辦「113年外交部新春聯歡晚會」，現場冠蓋雲集，總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人出席，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）及許多駐台使節與代表與會。

吳釗燮致詞時表示，國際間的衝突為世界帶來全新挑戰，而台灣也面臨許多考驗，感謝使節代表與台灣政府同舟共濟、乘風破浪，因為各國與台灣緊密合作，台灣才可享有繁榮經濟、安全社會、自由民主的生活方式。

吳釗燮說，駐台使節代表是台灣與全球連結的重要橋梁，讓台灣在疫後的國際秩序及全球供應鏈重整中發揮關鍵力量，成為彼此不可或缺的夥伴；台灣在1月順利完成大選後，即收到世界各國蜂擁而至的祝賀，儘管境外勢力惡意介選，台灣人民又一次完成民主選舉，對此感到無比驕傲。

吳釗燮指出，近年全球民主國家大聲疾呼，公開表達維持台灣現狀的堅定立場，並反對任何以武力或威嚇的手段單方面改變現狀，台灣人民珍惜各國堅定聲援；他打趣地說，在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部背負了重責大任，但常未獲掌聲，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

然而，吳釗燮表示，每次聽到國際社會或看見國際媒體聲援台灣，將台灣比喻為民主燈塔或良善力量，皆感到非常驕傲與感激，也感謝蔡總統堅毅引領國家向前，讓台灣在各個領域都有非凡成就、深受國際肯定與讚譽。

柏安卓致詞時表示，台灣總統大選後損失一個邦交國，但應銘記於心的是，這樣意圖削弱台灣的行為，反而更深化其他理念相近的民主國家與台灣的關係。

她說，因為這些理念相近國家藉此認知到，無論地理距離的遠近，沒有任何國家會為台灣被削弱而獲利，「眼光短淺者短期獲取的利益也將一夕蒸發」。

柏安卓表示，持續與台灣維持戰略合作關係是無比重要的事，「當我們選擇成為台灣的朋友，我們展現的是患難見真情的友誼，而不僅是立基於政治意圖的夥伴關係」。（編輯：黃國倫）1130307