分析：新加坡碳權市場2023-30複合年均成長21%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡7日綜合外電報導）市場研究公司CoherentMI分析新加坡碳信用市場，稱星國碳權市場2023年價值1450萬美元，預計2030年底前將達5514萬美元；複合年均成長（CAGR）這段期間可達21%。

美通社（PR Newswire）報導，新加坡政府已採取重要措施減少碳排，而這有望推動當地碳權交易市場成長。

新加坡政府也已實施碳定價法（Carbon Pricing Act）為產業的碳排放訂出價格。這項法案鼓勵企業減少碳足跡，並採用更潔淨的技術。

新加坡政府還發布國家氣候變遷策略（National Climate Change Strategy），目標是在2030年底前將星國溫室氣體減排36%。這些舉措為企業投資碳權創造良好環境，因而推動碳交易市場成長。

此外，企業越來越意識到營運對環境的影響與符合永續的需要，也刺激對碳權的需求。透過購買碳權，企業可以抵銷碳排，並對環境永續作出貢獻。

碳權資訊網站Carbon Credits指出，星國碳定價法要求企業披露溫室氣體排放，並徵收與這些排放相關的稅捐，目標是鼓勵公司和產業積極減碳。

2019年初，新加坡政府對每公噸二氧化碳當量排放徵收5星幣（約新台幣118元）碳稅，但為支持淨零目標，碳稅在2024年和2025年增加到每公噸二氧化碳當量25星幣（約新台幣590元）。

星國預計在2026年和2027年將碳稅調升至45星幣（約新台幣1061元），2030年底前增加到50至80星幣（約新台幣1180到1888元）。

這項稅收制度適用於每年排放2萬5000噸以上溫室氣體的所有企業，進一步符合2030年底前達成5514萬美元（約新台幣17.3億元）的預估目標。不僅如此，政府還專注於能源效率計畫，鼓勵潔淨和再生能源使用。

根據近期相關報告，新加坡政府已設定目標，要在2030年底前減少50%碳排量，最快2050年底前實現淨零排放。

新加坡十分依賴太陽能、風力和水力發電等再生能源來推動碳權需求。市場動態顯示，新加坡政府已實施多項措施達標國內碳權交易市場的預估價值。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130307