引進散戶挽救碳市場 韓國推碳權指數投資證券

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國計劃今年推出連結碳排配額的指數投資證券（ETN），有望成為亞洲第一個向散戶投資人開放碳排交易的國家，以改善低迷的碳市場。

綜合海峽時報（The Straits Times）與國外財經新聞網報導，韓國環境部氣候變遷與國際合作司司長李榮錫（Lee Young Seok,音譯）表示，環境部正與韓國交易所公司（KRX）及一些在地券商合作，盼於今年8月底前讓這類連結碳排配額的指數投資證券上市。

韓國的碳排交易系統目前只開放給企業排放源和一些中間商。

指數投資證券（ETN）是由證券商發行、有到期日且在證券市場掛牌的商品，投資人隨時可直接在證券市場買賣。ETN與指數證券投資信託基金（ETF）都是追蹤指數，意即ETN的價格會跟著指數漲跌、連動，報酬來源看指數表現。

李榮錫受訪時說：「我們先推出ETN，作為我們在後續推出ETF與期貨合約前，一個測試市場反應的機會。我們的目標是透過讓更廣泛的參與者在市場上交易來提高流動性，並以類似歐洲市場的方式運作。」

擴大到讓散戶參與是韓國為提振國內低迷碳市場努力的一環。韓國2015年起實施全國性的碳排總量管制與交易（Cap and Trade），列管近700家企業。但由於政府核准的排放配額約90%都是免費，以致迄今未能達到汙染者付費買碳權、鼓勵產業減排的初衷。

李榮錫表示，至於與碳權相關的ETF最快在2025年初推出，然後再推出期貨合約。韓交所正努力創建一個追蹤碳市場的指數，政府正與券商討論這個新金融產品的配套與交易方式細節。

到目前為止，對碳權相關金融商品感興趣的亞洲散戶投資人只能追蹤歐洲的價格，因為歐洲的排放交易系統最為發達。歐盟的排放權交易系統大多以股票期貨為基礎，可讓投資者透過避險來管理價格波動。

為解決排放配額供過於求的問題，韓國計劃2026年開始減少配額總量，並提高強制購買比例，詳細計畫預計今年底前端出。（譯者：陳亦偉）1130307