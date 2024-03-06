經部攜手碳交所辦憑證與碳權講座 助力企業淨零轉型

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（中央社記者羅元駿台北6日電）全球共同追求淨零轉型目標，並響應2050年國家淨零發展目標，經濟部標準局和碳交所攜手舉辦「再生能源憑證與碳權解析」講座，協助企業了解最新法令政策、宣導正確淨零知識，助力企業邁向淨零轉型。

經濟部與碳交所新聞稿指出，在權責工作推廣過程中，深感企業必須對「碳管理」與「再生能源」的發展脈絡及政策有所理解，才能有效推動企業邁向淨零之路。此次針對碳權與憑證2大議題，舉辦「再生能源憑證與碳權解析」推廣講座。

講座內容包含綠電由來及取得方式、憑證應用及多元價值、國內外自願性碳權發展趨勢、如何購買碳權等重要基礎資訊，希望讓企業能立即採用碳權及憑證2種淨零工具。

國家再生能源憑證中心擔責建立台灣綠電交易、再生能源憑證制度與推廣教育及憑證資訊管理平台3大任務，至今已累計核發超過400萬張憑證（約40億度綠電），促進綠電市場發展外，更加速台灣能源轉型。

碳交所是國內唯一依據氣候變遷因應法，由證交所及國發基金共同成立的碳權交易平台，推動國內減量額度交易、國外碳權交易及碳諮詢和淨零教育，以協助企業達成國際減碳要求、自身或產品的碳中和，並兼顧產業發展，以符合減碳策略並落實國家政策。

講座規劃於北、中、南舉辦4場次，主要針對企業主管、決策者及永續發展主管進行推廣，助力研擬減碳策略、提升競爭力，實現企業綠色轉型目標。（編輯：翟思嘉）1130306