AI需求和拉貨潮續強 5月工業生產指數創新高連15紅

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（中央社記者劉千綾台北24日電）AI需求持續熱絡，加上美國高額對等關稅緩衝期，客戶拉貨動能續強，經濟部今天公布5月工業生產指數為120.18，年增22.6%，其中製造業生產指數121.41，年增24%，指數皆創歷年單月新高，連續15個月正成長。

累計今年前5月工業生產增加16.39%，其中製造業成長17.43%。

經濟部今天公布5月工業生產指數統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增34.53%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續熱絡，帶動12吋晶圓代工持續增產，年增38.10%。

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人工智慧應用及雲端資料服務需求暢旺，帶動伺服器生產動能強勁，電腦電子產品及光學製品業年增89.28%，增幅為民國70年有資料以來最大。

化學材料及肥料業年減8.51%、基本金屬業年減6.30%；汽車及其零件業因車市買氣保守，加以汽車零件外銷拉貨動能下滑，年減16.31%。（編輯：楊蘭軒）1140624