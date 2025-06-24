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竹北市場翻新活化 吸引青創團隊進駐

2025/6/24 15:58（6/24 16:16 更新）
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新竹縣竹北市場有55年歷史，市長鄭朝方（右）說，日前翻新傳統市場，並成功吸引青創團隊進駐，讓市場更活化。中央社記者郭宣彣攝 114年6月24日
新竹縣竹北市場有55年歷史，市長鄭朝方（右）說，日前翻新傳統市場，並成功吸引青創團隊進駐，讓市場更活化。中央社記者郭宣彣攝 114年6月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣竹北市場有55年歷史，市長鄭朝方今天說，日前翻新翻轉傳統市場印象，並成功吸引青創團隊進駐，另也將原本封閉老舊的通道轉為明亮通透的視覺走廊，不少民眾駐足拍照。

竹北市長鄭朝方今天帶公所團隊前往竹北市場視察，鄭朝方告訴中央社記者，竹北市場已有55年歷史，因位於國有學產地及民宅夾縫間，改造工程面臨不少限制，公所優先從清潔與動線改善著手，重新鋪設廊道地磚、更新照明與外觀。

他說，在市場內，也將原本封閉老舊「太子樓廊道」空間，轉化為明亮通透的視覺走廊，更吸引不少民眾駐足拍照。

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鄭朝方表示，在地青年Rod因觀察到市場氛圍轉變，決定於市場內創業並開設攤位販售墨西哥健康餐，這也是老市場改造後首家進駐的文青美食攤，顯示市場活化初見成效，未來盼能持續輔導青年創業與攤販轉型，讓市場更活化。

33歲青年Rod接受中央社記者訪問表示，他結合市場新鮮食材，製成塔可、捲餅、烙餅等餐點販售，而市場逐漸轉型，也吸引不少年輕族群踏入市場，帶動消費。（編輯：方沛清）1140624

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