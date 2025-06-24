卓榮泰盼立院支持特別預算 撥補台電千億支持產業民生

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（中央社記者劉千綾台北24日電）行政院長卓榮泰今天表示，近期受美國關稅政策、中東衝突等國際情勢挑戰，政府對國際情勢做足準備，也希望立法院盡快通過行政院提出的特別條例草案，其中新台幣1000億元預計用於撥補台電，以穩定台電財務結構，也是對產業和民生的支持。

卓榮泰今天下午出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第4次會員大會暨第17屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞表示，2025年IMD世界競爭力年報，台灣排名第6，進步2名；美國智庫傳統基金會近期發布2025經濟自由度指數，台灣已經連續第3年第4名。

卓榮泰表示，台灣不只有高科技產業，更多的是隱形冠軍和中小企業尖兵，包括160萬家中小企業，占全體企業達98%以上，全台就業人數約900萬，銷售金額超過28兆元以上。

因應川普2.0貿易政策衝擊，行政院已送出匡列4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電。

卓榮泰表示，近期受美國關稅政策、中東衝突等國際情勢挑戰。因應美國關稅衝擊，政府在第一時間擬定政策，其中大部分是對中小企業的支持，至今已過2個月，需要立法院支持、通過特別條例，包括對產業支持930億元，以及台電財務挹注1000億元。

近期中東衝突升溫，卓榮泰指出，上週行政院物價穩定小組已召開正式會議，對國際原油、天然氣和國內大宗物資，以民生物價穩定最高原則，調適和預備所有措施，政府對國際情勢做足準備。

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卓榮泰表示，台電獲1000億元挹注，就是要穩定電價，「郭部長心心念念也在此」，只要穩定台電財務結構，台電就可以忍緊牙關為產業做更多努力，也可以有更穩定物價，1000億元也是對產業和民生的支持，希望立法院可以盡快通過行政院提出的特別條例草案。

卓榮泰表示，美國宣布對等關稅政策後，已經和總統展開產業傾聽之旅，包括對於螺絲扣件、手工具、汽車零組件、帆船遊艇和農業等產業，直接聽取業界需求，制定支持產業、金融、就業安定和租稅優惠等方案，相關方案盡快上路，就能提供產業更多協助。（編輯：張均懋）1140624