證交所首度購入1萬噸國際碳權 邁向碳中和目標

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）證交所積極推動企業永續，今天宣布首度購買1萬公噸國際碳權，希望做為證券周邊單位表率。證交所購得的碳權，將用來抵換2023年度碳排，朝碳中和目標邁進。

證交所這次購入的1萬公噸碳權專案皆由Gold Standard核發，碳權專案類型包括沼氣發電、潔淨水源和太陽能發電等，專案案場遍及亞洲、非洲和南美洲等6個國家。

碳交所的國際碳權交易平台於2023年12月22日正式啟動，證交所為響應政府淨零排放政策，今天宣布成功從台灣碳權交易所購得1萬公噸的二氧化碳當量的國際碳權，做為踏出實現碳中和目標的重要里程碑。

證交所主管說明，此次買入的碳權，在選擇碳交所現行架上碳權專案時，全面考量專案類型、案場所在區域的多樣性與風險分散性等多個面向，並注重各專案所涵蓋的永續發展目標（SDGs）。

此次證交所買進的碳權，將用來辦理2023年度碳中和抵換，預計等完成2023年度溫室氣體盤查及確信後，以本次買進碳權辦理抵換。

證交所將ESG原則納入核心，除了購買碳權，也積極推動各項節能減碳措施，包括去年推動101大樓辦公區100%使用綠電，啟用一資中心太陽能設備光電板及儲能櫃設備，並更換所有辦公區域、倉庫等為LED燈具，以及發起SDGs「減碳森呼吸，永續護地球」系列活動等。（編輯：林淑媛）1130229