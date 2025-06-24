北約秘書長呂特：美支持成員國簽署新軍費開支目標

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（中央社海牙24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在荷蘭海牙揭幕。秘書長呂特會前表示，歐洲盟邦無需憂心美國對北約的支持弱化；成員國可能在會中簽署新的國防支出目標。

路透社報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）先前屢次批評這個軍事聯盟，為期2天的北約峰會旨在向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）展現團結一致，也有決心擴大並升級自身國防能力，以嚇阻莫斯科可能發動的任何攻擊。

呂特（Mark Rutte）在峰會開幕前的北約公共論壇（NATO Public Forum）上指出：「美國總統及美國高階領導層都全力支持北約」，但他也說，條件是美方預期歐洲國家和加拿大都會同意增加國防支出。

這場峰會及會後聲明將簡短扼要，重點放在滿足川普所提出、各國將國防開支的國內生產毛額（GDP）占比提高至5%的要求。這明顯高於當前的2%目標。

法新社報導，峰會召開前，俄羅斯今天抨擊北約的「猖狂軍事化」計畫。

美聯社報導，峰會在海牙（The Hague）開幕之際，荷蘭主要機場史基普機場（Schiphol Airport）的火車服務因停電受限，當局正調查鐵路網遭到蓄意破壞的可能性。

荷蘭司法部看守部長范維爾（David van Weel）告訴北約公共論壇，調查人員正釐清有人在約30條鐵路電纜縱火的可能性。

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范維爾說，犯案者「可能是倡議團體、其他國家或任何勢力」。

根據鐵路服務營運商ProRail，史基普機場附近的多條電纜今天凌晨發生斷電，預計傍晚將可恢復正常運作。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140624