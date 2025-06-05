籲北約增加國防支出 美防長：不能只依賴美國

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天敦促北約在本月稍後舉行的峰會中達成一項提升國防支出的協議，以滿足美國總統川普的要求，還說北約不能只是依賴美國。

綜合法新社和路透社報導，川普（Donald Trump）要求北大西洋公約組織（NATO）成員國在6月24日至25日於荷蘭舉行的會議上，同意將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出一項折衷方案，主張在2032年前，將GDP的3.5%用於核心軍事支出，另外1.5%用於更廣義的安全相關領域，例如基礎建設。

赫格塞斯在比利時首都布魯塞爾與北約各國防長開會時表示：「我們齊聚這裡，是為了延續川普總統的倡議，讓整個聯盟承諾將國防支出提高到占GDP的5%。我們相信這將會實現，且必須在海牙（The Hague）北約峰會登場前達成共識。」

赫格塞斯指出：「在這個充滿威脅的世界裡，我們不能、也不會再只是依賴美國。身為一個聯盟，不能只是懸掛國旗。你必須要有編制；不能只有開會，你必須具備並保持戰備能力。」

多名外交官表示，呂特看來有望在海牙峰會前敲定這項協議，但部分盟邦對於承諾要將國防支出提升至如此高水準仍持保留態度。

呂特昨天表示：「我完全、絕對有信心，在北約32個成員國出席的峰會中，我們將針對大幅增加國防支出達成共識。我們必須做得更多，也必須加快腳步。」

然而，各國對於達成新目標的時程仍存在分歧。西班牙是最明確表達反對立場的北約成員國。西國預估要到今年底才能達成國防支出占GDP 2%的現行目標。

外交人士指出，其他一些國家也在討價還價，試圖延長目標時程，並希望取消將核心國防支出逐年提高0.2個百分點的要求。

對多數北約成員國而言，這項協議似乎是可接受的折衷方案，讓川普得以聲稱自己實現了主要訴求，實際上也為財政吃緊的歐洲盟國設下較低的門檻。

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美方對呂特的提案表示支持，但美國駐北約大使昨天堅稱，華府希望看見達成這項目標的「計畫、預算、時程及成果」。

北約官員估計，若要達成這項新目標，各國平均需將國防支出提高到占GDP的3.5%至3.7%之間。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啓原）1140605