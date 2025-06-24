加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統團結國家十講第2場 主軸談團結
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

烏克蘭總統府消息人士：澤倫斯基與川普擬6/25會面

2025/6/24 18:04（6/24 18:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月在教宗方濟各葬禮前會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via 路透社）
圖為美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月在教宗方濟各葬禮前會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）正在荷蘭海牙舉行峰會，烏克蘭總統府1位高階消息人士告訴法新社，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普計劃明天在峰會場邊見面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是近幾次北約峰會的中心人物，但鑒於他與川普（Donald Trump）關係不睦，澤倫斯基未受邀參與北約成員國的主要工作會議。

消息人士向法新社表示，烏克蘭與美國「團隊正在敲定會議細節」，會談預定在荷蘭「午後」舉行。

這名消息人士補充道，雙方討論將聚焦烏克蘭「採購國防裝備，其中很大一部分是防空系統」。

此人指出，美國及烏克蘭領袖也將磋商「對俄羅斯實施更多制裁，以及石油價格上限」。

google news透過 Google News追蹤中央社

俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭後受到西方國家經濟制裁，自2022年12月以來，其油價上限被訂為每桶60美元。烏克蘭及其盟友尋求將現行油價上限進一步調降至每桶45美元，以減損俄國的戰爭資金。

儘管俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不同意與烏克蘭達成停火，川普迄今仍拒絕對俄國施加新制裁，令西方盟邦感到挫折。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140624

延伸閱讀
俄烏第2輪和談未達成停火協議 雙方立場要求一覽美國拒加強對俄羅斯施壓 G7峰會無挺烏克蘭聯合聲明澤倫斯基：烏克蘭已獲邀參加6月北約峰會影／澤倫斯基在教宗喪禮場邊會晤川普 談及俄烏無條件停火
澤倫斯基
挪威在烏克蘭研製無人水面載具 投資逾190億台幣基輔：俄軍352架無人機、16枚飛彈空襲 釀8死30傷
川普
世界經濟論壇主席：全球面臨數十年來最複雜局勢伊朗為保住面子反擊 中東局勢6小時戲劇性發展
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蒲亭8月底訪中與習近平會談 出席峰會及二戰紀念活動
70
更多編輯台推薦新聞：