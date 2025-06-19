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蒲亭8月底訪中與習近平會談 出席峰會及二戰紀念活動

2025/6/19 21:14（6/19 21:28 更新）
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圖為2022年2月俄羅斯總統蒲亭（左）訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
圖為2022年2月俄羅斯總統蒲亭（左）訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭將自8月31日起訪中，除了將出席區域峰會，及與中國國家主席習近平舉行會談外，還將參加第二次世界大戰在亞洲結束80週年紀念活動。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）和習近平經常互稱對方是「親愛的朋友」，在俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多來，雙方關係更深入。

中俄於2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭前數日，宣布雙方建立「無上限」戰略夥伴關係。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，蒲亭將於8月31日至9月1日出席天津舉行的上海合作組織峰會。

蒲亭接著於9月2日和習近平舉行雙邊會談，然後參加北京訂於9月3日舉行的二戰紀念活動。

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俄羅斯今年5月9日在莫斯科舉行盛大的勝利日閱兵儀式，慶祝歐洲在二戰中擊敗納粹德國80週年，當時習近平以貴賓身分應邀參加。

批評人士譴責俄羅斯和中國扭曲二戰歷史，試圖利用二戰作為兩國擴張主義外交的藉口。中國是在日軍正式宣布投降的9月慶祝二戰結束。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140619

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