以伊衝突 習近平與蒲亭通話交換意見

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（中央社記者呂佳蓉北京19日電）以伊衝突升溫，中國國家主席習近平下午與俄羅斯總統蒲亭通電話，重點就中東局勢交換意見。習近平表示，衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，避免戰爭外溢；蒲亭表示，願與中方共同為局勢降溫作出積極努力。

據中國官媒央視新聞報導，習近平闡述中方的原則立場表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。

習近平並提出4點主張：

第一，推動停火止戰是當務之急。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，保障平民安全是重中之重。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，開啟對話談判是根本出路。要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持透過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

據報導，蒲亭通報了俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應透過對話協商解決。

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蒲亭表示，衝突雙方應保障第三國公民安全。目前局勢還在快速發展，俄方願與中方保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，維護地區和平穩定。

報導稱，雙方高度評價中俄政治互信和高水準戰略協作，同意保持密切高層交往，推進各領域合作，推動中俄全面戰略協作夥伴關係深入發展。（編輯：楊昇儒）1140619