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金正恩悼念援俄北韓士兵 南韓估約600人陣亡

2025/7/1 15:42
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（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓官方媒體畫面顯示，北韓領袖金正恩悼念協助俄羅斯攻打烏克蘭的北韓陣亡士兵，他們的棺木都覆上國旗。與此同時，南韓國防部今天表示，目前尚未發現北韓進一步派兵的跡象。

法新社報導，在已逾3年的俄烏戰爭中，擁有核武的北韓已成為莫斯科主要盟友之一。北韓送出數以千計士兵與滿載武器的貨櫃，協助俄羅斯將烏克蘭軍人趕出庫斯克州（Kursk）。

南韓國會議員李成權（Lee Seong-kweun）引述首爾情報機構資訊表示，約有600名北韓士兵在為俄羅斯作戰時陣亡，另有數以千計人受傷。

北韓國營中央電視台（Korean Central Television）播出金正恩悼念陣亡士兵的畫面。這是6月29日在平壤活動的一部分，俄羅斯文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）也有出席。

這場活動也紀念兩國簽署包含共同防禦條款的軍事協議1週年。

從畫面中可看到金正恩在遺體歸還儀式中，為陣亡北韓士兵棺木覆旗；北韓與俄羅斯的與會者在觀看儀式時淚流滿面。

影片還展示1張據稱是金正恩親筆撰寫的文件照片，圖說稱他於2024年底「批准解放庫斯克州的作戰計畫，並向特殊作戰部隊下達攻擊令」。

金正恩帶著青春期的女兒金朱愛（Kim Ju Ae，音譯，又譯金主愛）出席儀式，許多分析家普遍認為她可能是金正恩的繼任者。

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北韓直至今年4月才證實派軍支援俄羅斯，並承認有士兵陣亡。

南韓國防部今天表示，目前「沒有跡象」顯示北韓準備派兵赴俄，北韓正值夏季訓練期，一些前線部隊也正在參加年中演習。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140701

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