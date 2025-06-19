蒲亭稱願協助調解以伊衝突 川普：先調解你自己吧

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（中央社華盛頓/聖彼得堡19日綜合外電報導）美國總統川普似乎在昨天拒絕了俄羅斯總統蒲亭關於調解以色列和伊朗之間衝突的提議。川普說，蒲亭應先結束他自己在烏克蘭的戰爭。

法新社報導，川普在白宮主持豎立新旗桿儀式時告訴媒體說：「我昨天和他（蒲亭）通話…他居然主動說要幫忙調解，我答說：『幫我個忙，先調解你自己吧。』」

川普說：「我們先調解俄羅斯，好嗎？我說，蒲亭啊，我們先調解俄羅斯，你可以稍後再擔心這個。」

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對川普所說的通話時間表示質疑。

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以伊衝突加劇之際，蒲亭今天表示，伊朗至今未向俄羅斯尋求軍事援助。

蒲亭在聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的電視記者會中回答法新社提問時說：「我們的朋友伊朗，尚未就此事向我們提出要求。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1140619